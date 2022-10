La Lazio comprerà un vice Immobile? La risposta di Tare!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 23 ottobre 2022) I biancocelesti devono sopperire all’assenza di Ciro, capitano e fulcro del gioco di Maurizio Sarri. A tal proposito, ha parlato Il direttore sportivo Igli Tare ai microfoni di DAZN durante il pre-partita di Atalanta-. Su– “La squadra perde tanto perché è il capitano e il miglior attaccante della Serie A. Al tempo stesso ci sono tanti giocatori che possono dare un contributo importante come Ciro. Speriamo che oggi chi giocherà al suo posto farà una grande prestazione”.Tare Conferenza Sul mercato – “Abbiamo fatto ragionamenti di un certo tipo in estate, c’è un progetto con idee chiare. A fine novembre ci siederemo al tavolo con l’allenatore e il presidente e si faranno le valutazioni su ciò che serve”. Si attende quindi il mercato invernale per eventuali accorgimenti sul ...