(Di domenica 23 ottobre 2022) Nota per gli addobbi luminosi comandabili da smartphone, l’azienda genovese è passata in 4 anni da 3 a oltre 50 milioni di euro di fatturato. Il nuovo prodotto si chiama Squares: lo abbiamo provato

Oggi(Ledworks, la compagnia che la controlla) dà lavoro a 60 persone , ha due sedi in Italia, a Milano e in provincia di Padova, e nel 2022 supererà i 50 milioni di euro di fatturato. Erano ... La favola di Twinkly, la Apple delle luci nata da un Natale sbagliato Nota per gli addobbi luminosi comandabili da smartphone, l'azienda genovese è passata in 4 anni da 3 a oltre 50 milioni di euro di fatturato. E ...