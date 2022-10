Il gol di Osimhen e le mani del Napoli sullo scudetto

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 ottobre 2022) . È una vittoria da grande squadra. È una vittoria tremendamente importante. Contro un avversario – la Roma – che ha impostato tutta la partita per pareggiare. È una vittoria firmatache all’80esimo ha scaraventato in porta un destro a incrociare da grande attaccante. Lui che pochi minuti prima se n’era divorato uno più facile. Del gol divanno assegnati due premi: uno a Politano per l’assist di prima, un tocco delizioso da giocatore importante. L’altro a Spalletti. Perché tanti altri allenatori avrebbero sostituito. Non che il nigeriano stesse demeritando. Si è speso fino allo stremo in un ruolo che non è proprio il suo: il centravanti che deve giocare di sponda. Lo ha svolto con grande generosità, quella generosità che i calciatori mettono in campo quando sentono che ci si sta giocando qualcosa di importante. ...