Highlights e gol Udinese-Torino 1-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 23 ottobre 2022) Glie le azioni salienti di1-2, match dell’undicesima giornata diA. La squadra di Juric espugna la Dacia Arena: al 14? apre Aina, al 69? chiude Pietro Pellegri con il primo gol stagionale in campionato. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Deulofeu dopo un regalo di Zima ad Udogie. La squadra granata torna a vincere dopo cinque turni. Quella di Sottil ha rimediato due punti nelle ultime tre. LE PAGELLE SportFace.

Udinese - Torino 1-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida dell'undicesima giornata di Serie A 2022/23.