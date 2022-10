Gf Vip 7 | Sara Manfuso si scaglia contro Sonia Bruganelli | “Bugiarda! Non si rende conto di…”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, abbiamo rivistolo scorso sabato a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista, la giornalista ha voluto lanciare un messaggio ad Alfonso Signorini, dopo la lite avvenuta in puntata. Come ricordano, l’ex Vippona è stata cacciata dallo studio e non vi ha più fatto rientro neanche nelle successive puntate. Ospite su Radio Radio nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli, laè tornata a parlare di quanto avvenuto con il giornalista e conduttore del reality show. Dopo il confronto con Marco Bellavia,si auspica che anche lei venga invitata in trasmissione: Da persone intelligenti penso che ci debba essere un chiarimento. Come riportato da Blogtivvu,...

Quest'anno infatti sostituisce Orietta Berti, opinionista del GF. E ancora, non mancheranno Gigi Marzullo, il Mago Forest, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.Manfuso e Sonia Bruganelli non sono mai andate troppo d'accordo, anzi. Nel corso della breve esperienza televisiva all'interno della Casa del Grande FratelloManfuso è stata spesso attaccata da Sonia Bruganelli sia in tv, sia sui social. Attacchi e sfottò che hanno coinvolto anche suo marito, Andrea Romano, non rieletto in Parlamento dopo la ...Il concorrente del Gf Vip Daniele Del Moro si è lasciato andare a un lungo e duro sfogo nella notte, dopo la discussione con Alfonso Signorini. Il ...JESOLO - Le ultime richieste protocollate in Municipio riguardavano gli svincoli di due alloggi realizzati nella frazione di Ca’ Nani. Non decolla il mercato ...