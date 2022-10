“Ci ha lasciati” Lacrime a Ballando | l’annuncio della sua scomparsa è un colpo al cuore

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) Momento di commozione acon le stelle: Sara Di Vaira è scoppiata in. La puntata di ieri, sabato 22 ottobre, si è aperta con un tributo a Franco dei Ricci e Poveri, scomparso nei giorni scorsi. Spiega Milly Carlucci: “Terza puntata dicon le stelle che abbiamo voluto cominciare così, con un omaggio ai Ricchi e Poveri. Vogliamo ricordare in maniera gioiosa, attraverso la musica che li ha resi famosi, Franco Gatti che ci ha lasciato in questi giorni ma che nel nostro ricordo, come sempre succede con gli artisti, rimane vivo”. “Con tutta la gioia ed i pezzi musicali che ci hanno lasciato. Loro sono stati qui, Franco era qui, è stato un ballerino per una notte. E anche al Cantante Mascherato, erano dentro il Baby Alieno, abbiamo avuto un pezzetto di percorso insieme. Il nostro amore per loro è grandissimo. Un ...