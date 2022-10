Calciomercato Inter | per gennaio in arrivo Miguel Crespo?

Calciomercato.com

.it vi offre la cronaca del match del 'Gewiss Stadium' di Bergamo. FORMAZIONI ... CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Milan 26 punti; Atalanta* 24; Roma* 22;, Lazio* e Udinese 21; Juventus ...Commenta per primo Antonio Conte non dimentica Alessandro Bastoni : il difensore dell', riporta la stampa britannica, è nei radar del Tottenham . Calciomercato Inter, 5 milioni in arrivo dal mercato Stando alle indiscrezioni notizie di mercato, CR7 potrebbe cambiare maglia in questa seconda parte di stagione e tra i club sondati per un suo trasferimentp ci sarebbe anche l'Inter. Tale ipotesi ...La retroguardia dell'Inter non sta vivendo un bel momento di forma, e questo potrebbe avere importanti ripercussioni anche sul calciomercato.