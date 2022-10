Calcio | Serie A Juric ' Udinese mi piace | strafelice per il carattere'

(Di domenica 23 ottobre 2022) "Pellegri? Gran gol, spero possa avere più fortuna" UDINE - "Bisogna essere onesti: ci sono state partite stradominate dove non abbiamo portato il risultato a casa. Oggi abbiamo trovato un'che ...

Eurosport IT

I gol di Aina e Pellegri decidono il lunch match diA. Friulani k.o nonostante la rete di ...Un errore a suo modo clamoroso che ha condannato la Fiorentina al 95', dopo l'insperato pari arrivato cinque minuti prima a firma Jovic . I tifosi viola non hanno perdonato Lorenzo Venuti dopo il ... Bologna - Lecce live: Calcio - Serie A Atalanta Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A in programma stasera, domenica 23 ottobre 2022, alle ore 18 ...Cln Cus Molise: Mariano, Oliveira, Di Stefano, Di Lisio, Ferrara, Lucas, Piscitelli, La Bella, Triglia, Porcari, Barichello. All. Sanginario. Aversa Parete: Ranieri, Vigliotti, Russo, De Crescenzo, Fr ...