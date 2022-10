Bologna Lecce 2-0 | Arnautovic e Ferguson regalano il primo successo in campionato a Thiago Motta

(Di domenica 23 ottobre 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi2-0 MOVIOLA 1? INIZIO MATCH –pallone giocato dalla formazione ospite. 1? CALCIO D’ANGOLO– Ilcorner del match è per la formazione giallorossa. 10? OCCASIONEprova a servire un compagno con un gran filtrante da fuori area ma la difesa è reattiva e riesce ad allontanare. 11? RIGORE– I calciatori delchiedono a ...

Serie A,2 - 0: marcatori, classifica e highlightsVa quindi allo scontro salvezza con la squadra di Thiago Motta che, dopo la buona prova di Napoli, conferma i progressi ...- Dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia, Thiago Motta ottiene anche la prima vittoria in campionato con il, che batte per 2 - 0 ilnell'undicesima giornata di Serie A. Al Dall'Ara i rossoblù ripartono (solo un punto conquistato nelle ultime 4 partite) e conquistano tre punti fondamentali per ...Gara fuori dalle mura amiche per i giallorossi contro il Bologna di Thiago Motta. Gli emiliani si mettono in campo col 4-2-3-1 e sullo scacchiere Skorupski; ...Bologna - Lecce highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. Prima vittoria in campionato per il Bologna di Thiago Motta ...