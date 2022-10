Tiscali Notizie

Per luid'onore edei dipendenti e dei funzionari di palazzo Chigi affacciati alle finestre. Il premier uscente ha ricambiato a sua volta facendo un saluto con la mano. Mario ......passa in rassegna ild'onore nel cortile interno di Palazzo Chigi. Al termine dell'ultima 'passerella' da presidente del Consiglio, l'ex numero uno della Bce viene salutato dagli... Applausi e picchetto d'onore per Draghi all'uscita da Palazzo Chigi Roma, 23 ott. (askanews) - Il premier uscente Mario Draghi ha lsciato Palazzo Chigi dopo il colloquio con la neo presidente del Consiglio ...A mezzogiorno il rito della campanella. Il caloroso «benvenuta» dell'ex premier. Lungo colloquio di 90 minuti per passare le consegne, poi via al primo Cdm del nuovo esecutivo di centrodestra ...