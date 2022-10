Ucraina | la Cina all' Onu lancia appello per la de - escalation - Da inizio guerra uccisi più di 6mila civili

Sky Tg24

22 ott 01:37 Laall'Onu lancia un appello per la de - escalation Inè necessaria una de - escalation. Lo ha detto il vice ambasciatore di Pechino all'Onu Geng Shuang, durante la riunione del Consiglio di ...Le vittime civili della guerra infinora sono 6.322 e i feriti 9.634. Lo ha detto il capo degli affari politici dell' Onu ... Mentre laha lanciato l'ennessimo appello alla de - escalation. ... Ucraina, Cina ai connazionali: "Evacuate quanto prima" La Cina, in consiglio di sicurezza Onu, ha ribadito l’appello per la de-escalation bellica. Secondo stime delle Nazioni unite, circa 6800 civili uccisi e 9700 feriti dall’inizio dell’invasione russa i ...C'è un tarlo che ci rode da qualche giorno, non a tal punto da toglierci il sonno, eppure fastidioso. C'è un tarlo che ci rode da qualche giorno, non a tal punto da toglierci il sonno, eppure fastidio ...