Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Questo è un governicchio di mediocri e seconde file L’unica novità è la Meloni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) “non è nemmeno un governo identitario, è undi, didel governoè la”. Così Marconel suo intervento alla nuova stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, a proposito della formazione del nuovo esecutivo targato Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. “Non poteva essere un governo di alto profilo perché lanon ha la classe dirigente per farlo e perché tutte le personalità di cosiddetto ‘alto profilo’ che aveva contattato, le hanno detto di no. – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – Il che non vuol ...