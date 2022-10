Foudre | la recensione | Il romanzo di formazione di un' ex novizia

Leggi su movieplayer

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ladi: il film di Carmen Jaquier, presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma, è un film rarefatto, ipnotico, lontano dai ritmi a cui siamo abituati oggi, ma che, se lo si attende, esplode in una vitale ed acerba sensualità. I monti della Svizzera, un'estata assolata, i tempi lontani in cui, in una società chiusa governata dalla religione, non c'era spazio per i desideri di una ragazza. Nelladi(Thunder nella versione internazionale), il film di Carmen Jaquier presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma, vi parleremo di tutti gli ingredienti che rendono la pellicola un'opera intrigante. È un film rarefatto, ipnotico, lontano dai ritmi a cui siamo abituati oggi, ma che, se lo si attende, esplode in una vitale ed acerba sensualità: è undi ...