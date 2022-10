Covid | report Iss | reinfezioni in leggero calo

Sky Tg24

E' il 22 ottobre 2022, e come di consueto anche stamane facciamo il punto sui contagiin Lombardia con il bollettino coronavirus della regione,che da quasi tre anni rappresenta un appuntamento quotidiano. La pandemia non accenna a frenarsi e nelle ultime settimane si è ...... indicativamente dopo le ore 16:00, nell'attesa andiamo a rivedere brevemente ildi ieri . I contagi sono stabili o in lieve ascesa e ciò significa che ilsta tornando a mordere per via ... Covid, report Aifa: "Terapie monoclonali in calo, lieve crescita profilassi" (Adnkronos) – In leggero calo le reinfezioni di Covid in Italia. Nell’ultima settimana la percentuale è scesa al 15% rispetto al 16,4% della scorsa settimana. Lo evidenzia il report esteso dell’Istitu ...Il vaccino anti-Covid bivalente spinge la campagna vaccinale. Nell'ultima settimana, in regione sono state quasi 2mila le somministrazioni effettuate, un numero in aumento rispetto a quello dei sette ...