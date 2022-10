BALLANDO | LA GARA ENTRA NEL VIVO | SIMONA IZZO E RICKY TOGNAZZI OSPITI D’ONORE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 22 ottobre 2022) Milly Carlucci accoglie, una delle coppie più amate del cinema italiano. Sono loro i “ballerini per una notte” nel nuovo appuntamento concon le stelle, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico sabato 22 ottobre alle 20.35 su Rai1. La super coppia dovrà imparare una coreografia realizzata ad hoc per l’occasione, affrontando la giuria capitanata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La giuria dovrà valutare i progressi sulla pista da ballo dei Vip inCON LE STELLE: LE COPPIE DELLA TERZA PUNTATA Queste le coppie che si esibiranno nella terza puntata dicon le Stelle, in onda sabato 22 ottobre su Rai1, subito dopo il Tg1. Iva ...