(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nella tarda serata di ieriha informato le Segreterie nazionali del fatto che sono in corso trattative con due potenziali acquirenti per la interezza delle attività europee e ha quindi accettato la richiesta sindacale di convocare un incontro con il coordinamento nazionale. “Tuttavia – si legge nel comunicato congiunto delle tre sigle sindacali – la successiva precisazionemultinazionale, secondo cuidi gennaio 2023 non si potranno avere ulteriori dettagli, ci fa temere che quella dipossa essere più una disponibilità formale a convocare il tavolo che sostanziale ad una discussione di merito. Soprattutto il comportamento fin qui tenuto dalla multinazionale ci fa temere che lapossa avvenire senza alcuna garanzia per l’Italia. Per questo motivo chiediamo nei ...

Italia Sera

A Palazzo Piacentini si è trovato a gestire numerose crisi daall'automotive, da ... Il seguito dellaprocessuale ha visto il capo di Gabinetto escluso dagli indagati e, per quanto ...... secondo cui prima di gennaio 2023 non si potranno avere ulteriori dettagli, ci fa temere che quella dipossa essere più una disponibilità formale a convocare il tavolo che sostanziale ad ... Vicenda Whirlpool, Fim, Fiom, e Uilm all’unisono: “Si apra confronto reale prima della vendita” Trovata un’intesa al Mise per lo stabilimento Whirlpool di via Argine: il sito passerà alla Zes Campania, che poi si occuperà della cessione ...Nella tarda serata di ieri Whirlpool ha informato le Segreterie nazionali del fatto che sono in corso trattative con due potenziali acquirenti per la interezza delle attività europee e ha quindi accet ...