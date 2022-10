Riscaldamento | le 10 regole per tagliare i consumi e risparmiare

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo leperin negozi e uffici, arrivano da Enea le indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti dia gas, per agevolare l’attuazione delle misure di contenimento deidi metano per ildomestico sulla base del decreto del ministero della Transizione Ecologica del 6 ottobre 2022. Dalla manutenzione degli impianti al controllo della temperatura degli ambienti, dalla schermatura delle finestre nella notte all’installazione delle valvole termostatiche, dall’attenzione alle ore di accensione all’installazione di pannelli riflettenti tra muro e termosifone al check up della casa, la guida contiene le istruzioni operative da applicare a tutti i sistemi dialimentati a gas naturale, che possono ...