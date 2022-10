“Perché ho condiviso il video di mio figlio che fatica a respirare Fidatevi del vostro istinto”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Brittani Boren Leach è una mamma di sei figli che spesso condivide su Instagram informazioni e immagini sulla sua vita da genitore. Undel suopiù piccolo cheè diventato virale. Il filmato voleva consigliare a tutte le mamme e a tutti i papà di fidarsi del proprio: Cam, che ha cinque settimane, è stato mandato a casa dall’ospedale nonostante gli fosse stato diagnosticato il virus respiratorio sinciziale (RSV). La donna, molto in ansia, ha deciso però di richiedere una seconda opinione, che ha permesso al bambino di guarire in modo sano e di non peggiorare la sua situazione, successivamente considerata molto grave. NewsMamme VIP Jennifer Lawrence sul suo primo bebè: "Sento già l'materno" ...

