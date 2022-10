L’Ombra di Caravaggio prova che Tedua è anche un bravo attore

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022), parole sue, è «super entusiasta» del debutto comenel filmdi, presentato alla festa del cinema di Roma e nelle sale dal 3 novembre. Il regista Michele Placido, che si è ritagliatoil ruolo del cardinale Del Monte, uno dei protettori dell’artista, ha messo insieme un cast internazionale. Oltre a Riccardo Scamarcio, nella parte di, Louis Garrel, in quello del suo antagonista, un “servitore” incaricato da Papa Paolo V di indagare sui peccati veri e presunti del pittore, Isabelle Huppert in quella di Costanza Colonna amica e qualcosa in più dell’artista e Micaela Ramazzotti che interpreta Lena, prostituta e modella delche la ritrasse in un paio di dipinti nelle vesti della madre di Cristo. Mentre ...