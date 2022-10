LIVE – F1 | GP Stati Uniti Austin 2022 | le prove libere 1 DIRETTA

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ladelle1 del GP deglidi F1 ad. Tutto pronto per le FP1 sul circuito statunitense in cui Verstappen arriva da campione del mondo e Leclerc e la Ferrari cercheranno di tornare alla vittoria, anche se con il monegasco che partirà dal fondo. Intanto, si parte con la prima sessione diche sarà utile per i piloti e i team, al solito un’ora a disposizione. Le1 avranno inizio alle ore 21 italiane di venerdì 21 ottobre, chi farà segnare il miglior tempo? Lo scopriremo assieme nella nostratestuale. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA SESSIONE ...

Motorsport.com - IT

La Formula 1 si colora di stelle e strisce per il GP degliUniti , quart'ultimo appuntamento del Mondiale 2022. Con Verstappen che si coccola il suo secondo titolo iridato, rimane la sfida per il Mondiale Costruttori e per il podio dei piloti, che vede ...Diretta Formula 1/ Prove liberee streaming video: cronaca (Gp Giappone 2022) Ricordiamo che ... potrebbe essere lo spagnolo il pilota di punta della Ferrari negliUniti: "Penso che quest'... LIVE Formula 1 | Gran Premio degli Stati Uniti, Libere 1 | Diretta testuale 8' ANCORA KEAN - Scatenato l'attaccante bianconero, che di fisico combatte con Luperto e per poco non trova il pallone. 7' GOOOOOOOOOOOOOL DI KEAN - Juve subito in vantaggio con ...Torna la Ligue 1 con Strasburgo-Lille, valido per l'undicesima giornata: segui con noi la Diretta LIVE della sfida ...