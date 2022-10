Le possibili scelte di Spalletti e di Mourinho

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma-Napoli sarà il big match della undicesima giornata di Serie A Proviamo ad anticipare le mosse die di. In attacco Abraham è favorito su Belotti, con Zaniolo alle sue spalle e con Pellegrini in mediana. A destra recuperato Karsdorp in ballottaggio con Zalewski per una maglia da titolare. Per l Napoli, Meret partirà dal primo minuto. Il quartetto in difesa è Kim con Juan Jesus al centro, Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. A centrocampo il trio Ndombele, Lobotka e Piotr Zielinski. In attacco a sinistra Kvaratskhelia, al centro Osimhen e Politano a destra. Naturalmente le partite ormai si giocano in 16, e molto spesso vengono risolte dagli uomini che subentrano dalla panchina.