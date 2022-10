Inter | tre club su Asllani

Fa quasi impressione l'albo d'oro del campionato italiano. Negli ultimi venti anni a dividersi lo scudetto sono statesquadre, verrebbe da dire le solitesquadre: Juve,e Milan. Si parte dal 2001 - 2002 con la conquista del titolo da parte dei bianconeri, per arrivare al campionato passato, 2021 - 2022, con il trionfo rossonero. Nel frattempo,...L'è ripartita e non sembra avere intenzione di fermarsi. Dopo il ko contro la Roma, la formazione di Simone Inzaghi ha vintodelle ultime quattro partite in tutte le competizioni e l'unico ...Si aspetta a lungo, nel pubblico, anche per fare visite oculistiche e cure necessarie a salvare la vista, come in caso di glaucoma, degenerazione maculare, retinopatia diabetica ...L'Inter vuole proseguire la propria rincorsa in campionato e viene da due vittorie consecutive, la Fiorentina il riscatto.