Inter | Inzaghi | Firenze trasferta difficile per tutti

(Di venerdì 21 ottobre 2022) "è unaper. Questa settimana abbiamo avuto qualche giorno in più, siamo riusciti a lavorare abbastanza bene quindi adesso andiamo ad affrontare fiduciosi questa ...

Fuori casa l'ha perso a Roma contro la Lazio, sul campo del Milan e a Udine, ma è reduce ... Sarebbe importante allungare la striscia positiva con un successo in terra toscana enon lo ha ...1 Intervenuto sui canali social del club, il tecnico dell', Simone, ha parlato della dura trasferta di Firenze, cui non prenderanno parte né Lukaku né Handanovic. FIORENTINA - 'Firenze è una trasferta difficile per tutti, questa settimana ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...È un Simone Inzaghi estremamente motivato quello che arriva alla partita di domani contro la Fiorentina. Le parole della vigilia ...