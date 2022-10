Insigne e Criscito in versione Hulk a Toronto VIDEO

Corriere dello Sport

La stagione del Toronto FC si è conclusa senza la qualificazione ai playoff, alla quale la squadra degli "italiani" non è neppure andata vicino visto il pessimo cammino che ha caratterizzato la regula ... ma sulla sponda di Toronto, dove ritroverebbe un altro già juventino come Federico Bernardeschi (piùed). Suona invece come una boutade la suggestione Inter, dove il difensore ha ... Insigne, botta e risposta tutto da ridere con Criscito su Instagram. Simpatico siparietto tra l'ex capitano del Napoli e Domenico Criscito, entrambi compagni di squadra al Toronto.