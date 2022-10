Governo | Mauriello Mi | Auspico un confronto su fatti e soluzioni | per dare voce dal basso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Oggi fare politica è complicatissimo, si esaurisce in uno schema di critiche reciproche supportate da una volontà informativa semplificata e ridotta a cavalcare le polemiche perdendo di vista l'obiettivo finale: offrire risultati concreti e utili alla collettività". Così Walter, presidente di Meritocrazia Italia, Mi, parlando con l'Adnkronos a margine del IV Convegno dell'Associazione dedicato alla democrazia partecipativa ed al fallimento della politica del consenso. "Se cavalchiamo le polemiche non lamentiamoci poi che nessunriesce a guil'Italia.con il nuovo esecutivo undi Mi su, come volano per una politica con la 'P' maiuscola volta ad una collaborazione con le opposizioni e ...