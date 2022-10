(Di venerdì 21 ottobre 2022) Danielex attaccante di Napoli e Roma, parla della sfida dell’Olimpico e incoronae Luciano. CALCIO NAPOLI. Roma-Napoli vista da Daniel, il doppio ai microfoni del Corriere dello Sport, ex analizza il match dell’Olimpico e si sofferma suSU ROMA-NAPOLI Vedrà Roma-Napoli? «Se avrò tempo sì, ma penso di trovarlo. Non chiedetemi per chi tifo e neppure un pronostico, il Napoli arriva in un momento d’oro, ma occhio a sottovalutare la Roma». Mourino e: chi sceglie? «Nonè il più bravo che c’è in Italia, ammetto di avere un debole. Ma l’avete visto come gioca il Napoli? Devastante, meraviglioso». Tra Roma e Napoli ha ...

Gli occhi però sono inevitabilmente puntati su Kvichache, in assenza di Dybala, è ...vinto gli ultimi tre match di campionato e non arriva a quattro dal 2020 sotto la guida di. ...Anche perché Roma e Napoli sono state due squadre (79 partite in giallorosso, 10 in meno in azzurro), ma anche due città, molto importanti nella vita di Daniel: 53 anni, padre di due figli, ... Fonseca: “Kvaratskhelia somiglia a Neymar. Mourinho e Spalletti ecco chi scelgo” Daniel Fonseca ex attaccante di Napoli e Roma, parla della sfida dell'Olimpico e incorona Kvaratskhelia e Luciano Spalletti.Il doppio ex: "Tra Mourinho e Spalletti non scelgo: il primo è il numero uno, l’altro il migliore d’Italia. Lanciai Totti, mi addolora ciò che sta passando" ...