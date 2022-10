Europei Pugilato Elite Femminile | Olena Savchuk è bronzo Testa in finale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Arriva la prima medaglia daglidiche si stanno svolgendo in Montenegro. L’azzurraha vinto ilcontro l’ucraina Kob nel peso dei 52 kg, lottando in una avvincente semi. Irmaha appena vinto al semicontro l’irlandese Walsh per 4 a 1 e strappa il pass per la. Più tardi sul ring Giordana Sorrentino di Fiumicino. (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ...