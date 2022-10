Droga davanti a scuola e oratori | così hanno preso i pusher in monopattino

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nove arresti della polizia a Sondrio per spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finite persone di origine nigeriana, liberiana, gambiana e ghanese. Gli indagati raggiungevano il luogo della cessione dellaino in bicicletta. La vendita di eroina e cocaina avveniva anche in scuole e, oltre che parchi e parcheggi di supermercati.

Corriere di Viterbo

La ragazza, risultata positiva ae alcol , è accusata di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza e si trova ai domiciliari. Con tutta probabilità, l'interrogatorio...... un coltello con una lama di 21 cm e materiale per confezionamento in dosi della. Dopo le ... l'arrestato è stato trasferito nel carcere delle Sughere in attesa di essere portatoal ... Viterbo, controlli anti droga davanti alla Villa comunale di Vetralla. Arrestato trentenne trovato con l'hashish In Colombia la coltura della coca ha raggiunto livelli record, con una produzione in aumento del 43% rispetto al 2020, e nel contempo è ...Il giovane è stato notato su uno scooter fermo con motore acceso, in tasca aveva 4 grammi di cocaina e 650 euro ...