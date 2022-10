(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ieri il tavolo in Palazzo Medici Riccardi per fare il punto su un problema che tocca sempre più ragazzi. Valerio Valenti: 'Mi rifiuto di affrontare la questione esclusivamente in termini di interventi ...

Disagio giovanile e violenza La contromossa del prefetto "Agenti e assistenti di strada insieme" Ieri il tavolo in Palazzo Medici Riccardi per fare il punto su un problema che tocca sempre più ragazzi. Valerio Valenti: "Mi rifiuto di affrontare la questione esclusivamente in termini di interventi ...Maria Cristina Pisani, 32 anni, rieletta presidente del Consiglio nazionale dei giovani: «Continuerò a battermi per favorire l'inclusione delle nuove generazioni nell'agenda politica» ...