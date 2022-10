Come piantare e curare un bonsai da zero

Leggi su decogiardino

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ecco una guida su , infatti, prima di inziare con la guida, descriviamo brevemente che iche in giapponese significa “albero in un vassoio o in vaso” sono appunto alberi in miniatura, intenzionalmente modellati potando i rami e le radici. Ilè nato in Cina più di 2000 anni fa, prima di diventare popolare anche in Giappone. La forma d’arte riflette le idee Zen della natura, degli elementi e del cambiamento, espresse in modo univoco su piccola scala. Con una cura e un’attenzione regolari, molti esemplari pregiati diventano così vecchi da essere tramandati di generazione in generazione.unin vaso daLe piantevengono coltivate in ...