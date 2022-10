Barrientos | «Ho apprezzato le scuse del Torneo Atp di Napoli e i regali di Tramontano!»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Anche il tennistaha fornito la propria versione della giornata di oggi al Tenniscon il pranzo dicon Riccardo Villari (presidente del circolo) e gli organizzatori delaveva denunciato la disorganizzazione e di aver trovato le proprie valigie aperte nella hall dell’albergo. Nella tarda serata ha pubblicato due tweet: Ho avuto l’opportunità di parlare oggi con Adolfo Varini, uno degli organizzatori dell’ATP250, abbiamo avuto una bella conversazione. Anche se so che ilha molte cose da migliorare, personalmente apprezzo molto che si sia seduto con noi per parlare e scusarsi per quello che è successo. Un importante dettaglio per me e per mia moglie che è stata la più colpita da quel che è accaduto la scorsa ...