AEW | L’incredibile record negativo di Trent

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il wrestling è un business particolare, ci sono wrestler che giovano dall’essere campioni ed altri invece che sembrano trovare nell’essere gli eterni secondi. Sembra rientrare in questa casistica il wrestler dei Best Friends. Da quando è in AEW, infatti, ha lottato tantissime volte per il titolo, senza mai vincere nulla. Si tratta di un vero e proprio, dato che ha combattuto per 6 titoli diversi 8 match, non riuscendo mai a conquistare il titolo. L’ultima delle occasioni è stata quella di questo martedì a Dynamite in cui i Best Friends hanno perso in una spettacolare lotta valida per il titolo trios contro i campioni in carica del Death Triangle. Si trattava della rivincita del match avvenuto già il 21 settembre scorso quando il titolo era stato appena reso vacante, anche in quell’occasione si erano imposti i tre del Death ...