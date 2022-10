Vaccini Covid under 5 | i virologi | “Più rischi che benefici” | “Vecchi” | “Utile a chi è a rischio”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema aianti-di Pfizer-BioNTech e Moderna per i bambini dai 6 mesi a 5 anni d’età non trova consenso tra i. C’è chi lo definisce “o”, c’è chi evidenzia ie chi non ravvisa la necessità in questo momento. Poi c’è chi lo ritiene “nei bimbi ao”.5, Bassetti: «Oggi mi sembrao» Contrario Matteo Bassetti. «Io credo che questo vaccino, giusto ma nel momento sbagliato, serve a poco, in questo momento dobbiamo dedicarci alle persone anziane e fragili con quelli aggiornati. L’approvazione dell’Ema – sottolinea all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di ...