Tajani corre a Bruxelles | ' Noi totalmente a favore della Nato e contro l' invasione dell' Ucraina'

La Verità

Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, al suo arrivo al pre - vertice del Ppe a Bruxelles.si è rivolto alla stampa prima in inglese poi in italiano. Anche ...Insieme a lui anche Antonio(ministro degli esteri in pectore) chea Bruxelles per tranquillizzare l'Ue sull'atlantismo dell'Italia dopo gli audio shock di Berlusconi. La commissione ... Altra molotov del Cav sul futuro esecutivo Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al suo arrivo al pre-vertice del Ppe a Bruxelles. Tajani si è rivolto alla stampa prima in inglese poi in italiano. Anche la ...No anche da Olanda e Austria. Il vertice europeo sarà l'ultimo di Draghi. Presente anche Antonio Tajani per rassicurare sull'atlantismo di FI e l'appoggio a Zelensky ...