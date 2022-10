(Di giovedì 20 ottobre 2022)alle 23:00 sudoppio appuntamento conUp9,dalle 23:00 tornaUpsu(canale 129 Sky e in streaming su NOW). Il nuovo doppio appuntamento imperdibile con la fucina di comici più apprezzata di Italia che vede come protagonisti alcuni dei nomi più esilaranti della scena comica attuale: Edoardo Ferrario e John Vincent e a seguire Carmine Del Grosso e Nathan Kiboba. Sul palco diUpquesta settimana si ...

Movieplayer

... sabato 22 ottobre, dalle ore 19:00, la sede di Trapani si trasformerà in un teatro e ospiterà Emanuela Aureli con il suo spettacolo diup. Non solo: sarà presente l'artista Fabio ...... dalle notizie di attualità alla ricerca dell'originario sito dei più antichi teatri d'opera veneziani alla- upin cui si impegna a un certo punto il mendicante Iro (convincentissimo ... Stand Up Comedy 9: stasera su Comedy Central in Prima TV la nuova stagione dello show comico Stasera alle 23:00 su Comedy Central doppio appuntamento con Stand Up Comedy 9, nuova stagione dello show comico. Stasera dalle 23:00 torna Stand Up Comedy su Comedy Central (canale 129 Sky e in strea ...Dopo il sold out delle ultime edizioni ritorna sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) la stand up comedy. Sabato 22 ottobre 2022, ore 21.00, lo spettacolo di ...