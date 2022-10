Roma | follia in strada | urla e sferra un pugno agli agenti durante un controllo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022). Gli scali ferroviari sono zone critiche, da sempre. Per questo un recente Tavolo Tecnico imbastito dalla Questura ha comportato un aumento dei controlli proprio nei pressi di tali zone, soprattutto in considerazione delle indicazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura. Il Tavolo Tecnico della Questura Così, dopo il briefing iniziale e la stesura di un piano operativo, glidel commissariato Viminale, nella giornata di martedì, unitamente a personale del Reparto Mobile, della polizia ferroviaria ScaloTermini, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno messo in atto dei servizi straordinari nell’area della stazione ferroviariaTermini e nelle zone limitrofe. L’obiettivo principe era quello di contrastare i reati predatori, monitorare ...