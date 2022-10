Napoli | colpi d’arma da fuoco esplosi nella notte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La scorsa, nel quartiere Bagnoli, i carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo della locale compagnia sono intervenuti, allertati dal 112, in via Enea angolo via De Niso perda. Rinvenuti e sequestrati 5 bossoli 9×21 che erano in strada. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli L'articolo proviene da Anteprima24.it.