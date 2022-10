MotoGP in tv | GP Malesia 2022 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dopo aver fatto tappa in Australia, torna senza pause il Motomondiale: nel weekend da venerdì 21 a domenica 23 ottobre è inil Gran Premio della, per la precisione in quel di Sepang, il penultimo round di questa entusiasmante stagione. Siamo giunti alle battute finali, al momento decisivo per stabilire il nuovo Campione del Mondo: al momento in testa c’è Francesco Bagnaia, autore sinora di una pregevole rimonta ai danni di Fabio Quartararo, senza mai dimenticarsi di Aleix Espargaró. Anche in questo fine settimana ci sarà da divertirsi, in piena lotta per il titolo mondiale. Grazie a SkySport(canale 208 di Sky) sarà possibile seguire tutti gli eventi del weekend di tutte le categorie, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) trasmetterà una sintesi ...

Francesco 'Pecco' Bagnaia, 25 anni, ha quattordici punti di vantaggio su Fabio Quartararo prima delle due ultime tappe del Mondialeine Spagna... con pioggia (eventuale, ma probabile) e caldo non si può non tenere in considerazione l' umidità che si verrà a creare, un altro punto non propriamente a favore dei piloti per il weekend in. ...La fidanzata Domizia, la sorella Carola e la madre Stefania figure fondamentali per Pecco: anche in Malesia potrà contare sul loro sostegno ...MotoGp in Malesia: domenica per Pecco e Ducati primo match point mondiale. Nella top class da 50 anni non vince un pilota italiano su moto italiana ...