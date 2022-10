Mattia Zenzola | scatta il bacio ad Amici

Leggi su biccy

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Efu! E no, purtropponon l’ha dato a Samuel Segreto. Nella prossima puntata didi sabato pomeriggio assisteremo infatti al primofrae Maddalena Svevi, la prima coppia di questa ventiduesima edizione. Come anticipato da SuperGuidaTv durante la nuova registrazione del talent i ballerini hanno affrontato una gara di improvvisazione sul sex appeal giudicata dal professionista Sebastian. A vincere, ça va sans dire, è stato proprio. “A vincere è statoche ha danzato sulle note di Straight To Number One. Lui e Maddalena erano davvero hot. La temperatura si è alzata parecchio nello studio. Dopo il filmato dei baci tra loro due, a seguito delscenico dato a ...