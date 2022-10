Incendio sul set a Stromboli | 11 indagati Ci sono i rappresentanti di due società I NOMI

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Ci sono undici indagati nel procedimento penale aperto dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per l'incendio dello scorso 25 maggio a Stromboli sul set della fiction sulla Protezione civile e per la possibile connessione con l'erosione provocata dal nubifragio del 12 agosto che ha messo in ginocchio l'isola. Incendio sul set a Stromboli, 11 indagati. Ci sono i rappresentanti di due società.