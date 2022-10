Draghi al Consiglio Ue | sul tavolo nodo price cap gas e Ucraina

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il presidente del, Mario, è arrivato nel pomeriggio a Bruxelles per ileuropeo che si chiuderà domani. Suldel summit, in primo luogo, il tema delcap sul prezzo del gas, su cui pesa ancora l'opposizione di Germania e Paesi Bassi. "Un gruppo di 15 Stati Membri - ha spiegatonella relazione inviata ieri al Parlamento - è favorevole all`idea proposta dall`Italia di istituire un 'corridoio dinamico del prezzo', ovvero un tetto al prezzo del gas modulabile intorno ai livelli reali di domanda e offerta. Una minoranza di Stati Membri, tra cui Germania e Paesi Bassi, si oppone a questa misura perché teme possa limitare i flussi di gas verso l`Unione Europea". Su questo tema, ma non solo, a margine dei lavori è previsto un bilaterale del ...

Governo

'L'appartenenza all'Unione Europea e alla Nato sono capisaldi della nostra politica estera'. Lo ha detto il presidente delMario, nel saluto alla rappresentanza permanente italiana all'Ue. 'Il mercato unico, l'unione monetaria, l'alleanza atlantica - ha aggiunto - sono il modo migliore per rafforzare il ...Lo ha detto il presidente delMario, nel saluto alle rappresentanze diplomatiche Ue, Nato e Belgio. 'La credibilita' che abbiamo acquisito in questi anni - ha aggiunto - e' lo ... Il Presidente Draghi al Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre È quanto scritto su Facebook dal leader azzurro che ha delegato il vicepresidente del partito, Antonio Tajani a intervenire al Summit dell’EPP Group in the European Parliament che precede il Consiglio ...Anticipare di due anni lo stop agli incentivi statali per installare caldaie a gas: è una delle misure a cui starebbe pensando il Consiglio europeo ...