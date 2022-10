Bill Emmott | “Silvio è nemico di democrazia e diritti Meloni non ha scelta | deve ripudiarlo”

La Dolomite conference vedrà la partecipazione di, Giovanna Melandri, Enrico Giovannini, Phoebe Koundouri, Erik Beglof, Robera Benedetti, Malaika Vaz, Maja Groff, Rohinton Medhora, Ali ...La Dolomite conference si terrà a Trento e a Bolzano tra il 20 e il 22 ottobre e vedrà la partecipazione di, Giovanna Melandri, Enrico Giovannini, Phoebe Koundouri, Erik Beglof, Robera ...Silvio è nemico di democrazia e diritti. Meloni non ha scelta: deve ripudiarlo Le ultime uscite dimostrano che è inadatto a guidare, danneggia la reputazione dell’Italia, ma con il suo attacco a Kiev ...Roma, 17 ott. Adnkronos) – E' stata presentata oggi alla stampa la '1st Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change. On the Road to Sharm-El-Sheik – The end of the zero-sum games', ...