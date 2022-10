Atalanta | piccola disavventura in banca per Zapata | cos’è successo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dopo aver praticamente recuperato dall’infortunio che lo tiene lontano dai campi da fine agosto, Duvanè stato protagonista di un curioso episodio nel centro di Bergamo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante della Dea era infatti diretto verso la propriaprivata in città, presso cui aveva preso un normalissimo appuntamento per discutere di alcuni suoi affari e investimenti finanziari. Giunto in sede, però, al colombiano è stato vietato per alcuni minuti l’accesso.inIl motivo? L’abbigliamento indossato dal giocatore, ovvero una tuta sportiva e una felpa col cappuccio. Questi avrebbero “ingannato” la vigilanza dellaFideuram ...

Unadisavventura per Duvan Zapata . L'attaccante dell'è stato infatti respinto all'ingresso di una banca di Bergamo dagli addetti alla sicurezza, che inizialmente gli hanno impedito di ...IN CORSA Più in basso solo altre due lombarde,e Monza , con appena un punto conquistato ... Ora il prossimo viaggio prevede unatratta per Bergamo, dove il Milan capolista si era ...Una piccola disavventura per Duvan Zapata. L'attaccante dell'Atalanta è stato infatti respinto all'ingresso di una banca di Bergamo dagli addetti alla sicurezza, che inizialmente gli hanno impedito di ...Duvan Zapata è stato protagonista di un piccola disavventura fuori dal campo: cosa è successo con la security della banca.