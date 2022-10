Ucraina | Cattaneo FI | ' frasi Berlusconi carpite e modificate | il caso non esiste'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott (Adnkronos) - "Il presidenteha chiarito che quelle posizioni non rispondo al vero: quellesono state, distorte e. E si riferivano a fatti di 20 anni prima. Ilnon". Lo ha detto Alessandroa Radio Anch'io. "ha chiarito, sono state estrapolate affermazioni completamente decontestualizzate. L'episodio non, invito a guardare gli atti di Forza Italia -ha spiegato il capogruppo di FI alla Camera-. Il sonoro è carpito e decontestualizzato. Si possono fare anche dei copia e incolla. Lui ha raccontato un episodio del passato, lo scambio dei regali era riferito a anni prima. Sulla situazione attuale la posizione di Forza Italia è chiara, inequivocabile e ...

Italpress

Sulla nascita del Governo e i rapporti con Fratelli d'Italia,sottolinea che "noi siamo stati penalizzati, è un fatto oggettivo. E la settimana scorsa ci sono state incomprensioni; è ...La ripresa dei rapporti con Vladimir Putin, 'e speriamo che l'non entri nella Nato ... Ronzulli e- per far precipitare nuovamente in alto mare i rapporti nel centrodestra, ... Ucraina, Cattaneo "L'atlantismo di Forza Italia è fuori discussione" Agenzia di stampa Italpress ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo atlantisti ed europeisti, su questo non può esserci nessun dubbio. Berlusconi non ha detto che sta tentando ...La lista dei ministri squadernata in diretta tv, con tanto di «accordo fatto su Casellati alla Giustizia». La ripresa dei rapporti con ...