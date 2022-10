Stefania Orlando e la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi | “Abbiamo sofferto entrambi | ma quando le cose non vanno…”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Amatissima protagonista del Grande Fratello Vip, nei giorni scorsiha annunciato la separazione da, il musicista conosciuto nel 2008, con cui è convolata a nozze il primo luglio 2019. Intervistata dal settimanale Chi, in edicola da oggi, la conduttrice ha raccontatoè arrivata la parola: Nel pieno dell’estate. Saranno stati i primi di agosto. A un certo punto ci siamo guardati in faccia efatto i conti con la realtà A settembre inveceha deciso di rendere la notizia della separazione di dominio pubblico: Avremmo anche aspettato nel parlarne, ma stavano iniziando a uscire le prima indiscrezioni e allora lì, di comune accordo,deciso di ...

Tag24

Praticamente Valeria Marini che fa Alberto De Pisis che fa... c'erano Samantha De Grenet (anche sua testimone di nozze), Elisabetta Ferracini , figlia di Mara Venier,, le ex Miss Italia Manila Nazzaro e Milena Miconi . La festeggiata ha ... Grande Fratello VIP Marco Bellavia, intervista a Stefania Orlando Angela Melillo è pronta per il grande passo. Al settimanale Chi ha annunciato la data delle nozze con Cesare San Mauro, professore universitario e avvocato che da otto anni è ...Angela Melillo ha detto sì a Cesare San Mauro, l’avvocato con cui fa coppia da otto anni. Le seconde nozze della showgirl a 55 anni con pochi invitati e testimoni Samantha De Grenet per lei e un amico ...