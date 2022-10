Sciopero 21 ottobre di treni ed aerei | compagnie aderenti e fasce orarie dello stop

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)21: un venerdì nero si prospetta per i mezzi di trasporto via terra e via cielo sia locali sia nazionali. Ecco leche aderiscono e quali sono gli orariprogrammati per le proteste.21diedVenerdì 212022 è previsto unodei mezzi di trasporto locali died. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno infatti confermato lonazionale per l’intera giornata di tutto il personale Enav, interessando anche i dipendenti delleaeree Vueling ed Easyjet. “Purtroppo – si legge in un ...