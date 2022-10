Putin | Berlusconi col colbacco e la destra | questi si apprestano a governare l' Italia

... sì, il presidente del Consiglio che ospitò soldati russi in Italia venuti a spiarci, per definire inappropriato lo scambio epistolare fra. Conte ha la faccia tosta di organizzare ...... Silvio, durante l'assemblea dei deputati azzurri come si può sentire dall'audio pubblicato dal sito di Lapresse. "Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazionee ...(Agenzia Vista) Roma 19 ottobre 2022 ”Sono polemiche che non ci interessano assolutamente chi farà il Vicepresidente, il Paese ha bisogno di risposte che riguardano il caro bollette. Quanto è avvenut ...Arrivano le prime reazioni da parte dell’Ucraina agli audio pubblicati da Lapresse sulle parole di Silvio Berlusconi in merito al rapporto con ...