Ponza proposta come partenza e arrivo per la Ocean Globe Race 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’isola diha ricevuto in questi giorni, da parte degli organizzatori della regata, ladi candidatura a porto die didella. La regata di vela d’altura giunge ad una storica edizione, in occasione del 50mo anniversario della Whitbread Round the Worlddel 1973.? Parla il sindaco “Siamo entusiasti dell’interesse mostrato dal patron della regata, Don McIntyre, per la nostra splendida isola, individuandolo quale luogo die d’di un percorso di 27.000 miglia, la Whitbreaddel 1973, che toccherà i ‘tre capi’ del mondo: il ...

Temporeale Quotidiano

Un prezioso articolo di Vincenzo Mollica apre il volume, tra ricordi felliniani e ladi un ... dai Castelli Romani alla faggeta dei Monti Cimini, dalla città di Rieti all'isola di, fino ...... Sanremo, Bordighera e l'entroterra, il Piemonte e l'isola di, in un continuo scambio ideale e letterario da allora e per tutta la vita. Una ricchezza di esperienze che vienecon ... Ponza / Mobilità: chiesto il rinnovo flotta Laziomar, intanto sull'isola arrivano scooter elettrici | temporeale quotidiano PONZA – I fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza vengano utilizzati per rinnovare e qualificare la flotta della Laziomar per qualificare i collegamenti marittimi da e per Ponza. La richies ...