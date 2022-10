LIVE Nardi-Moutet 7-6 6-7 | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | la battaglia continua al terzo set

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto a segno perSET 7-6 (3) SECONDO SET. Si ferma sul nastro il passante di rovescio dila, dopo 2 ore e 32 minuti di gioco si va alset. 6-3. Arrivano i set point. Con un’accelerazione di dritto seguita da una smorzata, il francese si procura tre palle set. 5-3. Buona risposta di, che costringe all’errore l’avversario. 5-2. Il francese sotterra la palla corta, ma ora ha a disposizione due servizi per chiudere i conti. 5-1. Si ferma in rete il dritto diin uscita dal servizio. Tiebreak ...

In cabina di regia, con D'Angelo ementre sulle corsie esterne agiranno Guiebre e Luciani. Davanti Montalto e Lanini. QUI CESENA - Out lo squalificato Saber e gli infortunati Celiento e ...20.55 Da regolamento il match trae Moutet dovrebbe riprendere domani come secondo match di giornata, attendiamo conferme ufficiali dall'ordine di gioco. Appena esso sarà comunicato ve ne daremo conto. 20:52 Ricordiamo che la ...In Kazakistan, infatti, Nardi ha superato le qualificazioni - battendo peraltro Goffin - , sconfitto all'esordio Shevchenko ed impensierito un Top 10 come Stefanos Tsitsipas al secondo turno. Nonostan ...La partita Reggiana - Cesena di Mercoledì 19 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del campionato di calcio ...