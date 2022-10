La “carezza” di Papa Francesco ai transessuali e agli emarginati di Torvaianica

'Mi dissero 'a France', sei stato eletto: Cristina Comencini ti vuole ne Il più bel giorno ... Certo, ci aggiunge anche qualche schiaffo - 'ma con una mezzadietro' - per non essere stato ...... 'all'incontro conFrancesco, in visita a L'Aquila il 28 agosto scorso per la Perdonanza Celestiniana, erano circa quattrocento e per loro è stata una profonda consolazione ricevere la...Il Sito utilizza i cookie per raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Informativa sulla Privacy. Man of the year: era il 19 ...Città del Vaticano. - «Basta scontri, veleni, polemiche. Superiamo le polarizzazioni». Nella basilica di San Pietro per l'occasione solenne è stata ...